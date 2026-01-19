'Похоронила карьеру': Тину Кароль жестко критикуют за песню об отсутствии тепла и света

Украинской певице Тине Кароль пришлось оправдываться за песню об отсутствии электроэнергии, воды и тепла в домах украинцев.
На днях артистка опубликовала в своем аккаунте в TikTok ролик, на котором поет песню со следующими словами: "У нас немає світла, та в нас є тепло; у нас немає тепла, та в нас є добро. У нас немає води, та в нас є ми. В мене - ти, в тебе - я. Ми разом, ми сім’я". В момент, когда энергетическая система страдает как никогда, трек оценили не все:
"Тина, вы издеваетесь? Скажите это военным! Конечно, когда есть куча денег, можно уехать в теплую страну и сыночка туда отвезти".
"Похоронила карьеру".
"Они реально думают, что наш народ все проглотит".
"На какую аудиторию рассчитан этот хит?".
"Ну так над нами откровенно еще никто не насмехался".
Кароль в своем Telegram-канале напомнила, что этой песне уже два года, ее выпустил Даниил Городецкий весной 2023-го. Певица говорит, что просто хотела "хоть немного добавить света в души":
"Холодно, неприятно и грустно абсолютно всем одинаково! Посыл - о человеческом тепле! Да, у меня есть генератор. И я его заправляю за свои собственные средства. И это дорого, как и все - боремся с кризисом. Все комментарии, что песня заказана властью - полная глупость!".
Напомним, только вчера Тина Кароль поссорилась с известным блогером из-за своего визита в город Славянск.