Тексты песен украинской рэперши alyona alyona начали изучать в Кембриджском университете.

В сети появилась ссылка на Zoom-конференцию Cambridge Ukrainian Studies, к которой предлагают присоединиться всем желающим для разговора с рэпершей.

"alyona alyona расскажет о своей музыке и рэп-сцене в Украине. В прошлом она была заведующей детским садом в пригороде Киева, прославилась в 2018 году, когда ее сингл "Рибки" стал вирусным на YouTube. К 2019 году она выпустила свой дебютный альбом "Пушка", который принес ей признание New York Times (май 2019 года) как одного из 15 самых важных артистов Европы, как в музыкальном, так и в социальном плане. Это также привело к появлению тематической статьи в Vogue (апрель 2019 года), в которой alyona alyona была названа "самой неожиданной рэп-звездой Украины". Артистка использует свою музыку, чтобы рассказывать истории о повседневных делах, но при этом она ломает стереотипы, прокладывает новые пути и определяет себя. Как пишет The New York Times, "alyona alyona извергает молниеносные потоки - и никаких ругательств. Она также читает рэп о толерантности и принятии, благодаря чему у нее появились поклонники среди прогрессивной молодежи Украины", - говорится в описании.

Отметим, что дебютный альбом alyona alyona включает песню "Як би я була не я", которая является основным учебным текстом в SL9: Введение в язык, литературу и культуру Украины - курс, предлагаемый Кембриджским университетом.

