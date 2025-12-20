Певец ушел из жизни 12 декабря в возрасте 66 лет.

Дети украинского эстрадного певца и композитора Степана Гиги выступили с публичным заявлением. Впервые после смерти и похорон отца дочь Квитослава и сын Степан-младший вышли на связь. В совместном посте в Instagram они почтили память отца и дали трогательное обещание, обращаясь к поклонникам артиста.

"Дорогие родные, друзья, коллеги, все, кто любил и уважал Степана Гигу. От имени детей и внука, искренне благодарим каждого, кто пришел провести нашего папу в последний путь, кто разделил с нами эту тяжелую боль. За то, что нашли слова поддержки или просто молча были рядом. За ваши молитвы, теплые воспоминания, цветы и слезы как знак любви и уважения, - говорится в заявлении. - Сегодня нам особенно больно осознавать потерю, но в то же время мы чувствуем большую благодарность и гордость за то, что дети Большого человека. Светлая память о нем навсегда останется с нами. Пусть Господь успокоит его душу, а вам всем воздаст за добро и поддержку".

По их словам, Степан Гига был "был человеком большого сердца":

Видео дня

"Он умел искренне любить, поддерживать, верить, работать с преданностью, делиться теплом и оставаться настоящим в любой момент своей жизни. Он жил так, чтобы оставить след - в сердцах людей, в песнях, в добрых делах, в словах, которые и дальше будут звучать для нас всех… Мы прощаемся, но не прощаемся с памятью. Она будет жить в наших сердцах, в воспоминаниях и том свете, который он оставил после себя".

При этом они дали трогательное обещание.

"И сегодня, прощаясь, мы хотим пообещать: дело его жизни будет жить дальше. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить и продолжить то, что он создал, чтобы его путь, его голос и его ценности не погасли, но и дальше объединяли людей", - констатировали дети певца.

Напомним, как писал УНИАН, Степан Гига умер 12 декабря в возрасте 66 лет. 15 декабря певца похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

Вас также могут заинтересовать новости: