Актер заявил, что все это фейк.

Народный артист Украины Иво Бобул сообщил о фейке, который о нем распространяется в сети.

Стало известно, что появился рекламный ролик, который создан искусственным интеллектом. В нем рассказывают о якобы серьезной болезни певца - диабете второго типа. Также ведущая на видео рассказывает, что Бобул упал прямо на сцене, но с помощью нового препарата его состояние улучшилось.

"Срочные новости! Иво Бобул упал прямо на сцене во время концерта. Певца экстренно госпитализировали с подозрением на диабетическую кому. По результатам обследования у украинского певца диагностировали осложненную форму диабета второго типа с высоким риском аппутации ноги. По словам самого Иво Бобула, он чувствовал хроническую усталость, скачки сахара и онемение ног. Артист посещал врачей и проходил лечение, но оно не давало результатов", - говорится в фейковом ролике.

Реакция Иво Бобула

Певец не стал молчать и эмоционально отреагировал на неправду в своем Facebook. Иво успокоил поклонников и отметил, что с ним все хорошо.

"Я просто в шоке! Как можно такое сделать? Написать такое, еще и интервью поставить, которое было взято из другой программы, и подделать голос. Ни стыда, ни совести. Что за люди? Слава Господу Богу, у меня все нормально. Не верьте этим идиотам, это фейк, кто-то зарабатывает, видимо... Господи, у тебя великая сила! И кто это сделал, я предаю их на твой Божий суд", - написал Бобул.

Напомним, ранее появилась информация о "смерти" Виктора Павлика. Его жена Екатерина Репяхова эмоционально отреагировала на фейк.

Вас также могут заинтересовать новости: