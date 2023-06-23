Украинская телеведущая и волонтер Катерина Осадчая восхитила новой женственной фотосессией. Провела она ее в патриотическом стиле. Осадчая позировала в нескольких образах.
Первый состоял из яркой желтой вышиванки и джинсов, второй - из изящного платья глубокого синего цвета. Волосы ведущая "Светской жизни" распустила и слегка подкрутила. Образ был дополнен базовым макияжем.
"Я без тебя, как желтый без синего… Наш еще один крупный проект в поддержку "Пошуку зниклих" - благотворительный мерч с брендом One by One. "Пошуку зниклих" год и четыре месяца. За это время из телеграмм канала мы выросли в мультиплатформенный проект с постоянным желанием совершенствоваться и делать больше, искать, преодолевать и помогать. Мы научились мгновенно реагировать на беды и мечтаем сделать так, чтобы люди не теряли друг друга никогда… Мы все - одно целое. Нераздельны, как два цвета нашего флага!" - резюмировала Осадчая.
Реакция соцсетей
- "Вау, ты очень красивая!"
- "Очень стильное платье! Я хочу такое же!"
- "Сил вам! Спасибо за все, что делаете!"
О проекте "Пошук зниклих"
Напомним, сразу после начала полномасштабной войны Екатерина Осадчая основала интернет-платформу, через которую можно было искать близких, с которыми из-за проблем со связью, оккупации и обстрелов был утерян контакт.
Платформа оказалась настолько полезной и востребованной, что превратилась в целый отлаженный механизм, который сегодня функционирует при поддержке правоохранительных органов.