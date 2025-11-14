Известный ведущий показал ужасные кадры 'прилета' в его ЖК (фото)

Огонь выжег по меньшей мере несколько квартир.

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал, что в результате ночного российского обстрела пострадал жилой комплекс, в котором он живет.

Утром шоумен опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок квартир на нескольких этажах, разрушенных и выжженных во время массированного ракетно-дронового обстрела украинской столицы:

"Такое вот утро... Соседний дом в нашем комплексе... Просто не забывайте, кто на этом свете де**мо".

Как известно, в ночь на 14 ноября российская оккупационная армия массированно атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе различных типов. Под основным ударом оказался Киев, также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесская, Полтавская и Черкасская области.



По данным Воздушных сил, в целом захватчики запустили 19 ракет и 430 БпЛА различных типов. По предварительным данным, защитникам неба удалось сбить 419 воздушных целей. УНИАН показал, как украинские звезды пережили эту ночь и как реагировали на очередной обстрел.

