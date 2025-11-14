Артисты рассказали, как пережили страшную ночь.

В ночь на 14 ноября россияне нанесли очередной удар по украинским городам, в частности, и по столице - Киеву. Звезды украинского шоубизнеса отреагировали на ночную атаку, выразив соболезнования пострадавшим.

Одной из первых отреагировала в Instagram Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская, отметив, что в городе действительно происходят "ужасы". К ней присоединилась Наталья Могилевская, которая отметила, что Киев пережил "ужасную ночь".

Вышла на связь и Екатерина Осадчая. Ведущая отметила, что чувствует полную несправедливость, когда мир просто наблюдает за ужасными событиями в Украине.

"Киев - страшно, грустно и злость от того, что так много лет весь мир смотрит на эту кровожадную охоту", - написала она в Instagram.

Свои соболезнования выразил Монатик, отметив, что много людей пострадало этой ночью.

"Еще одна ужасная ночь для нашей страны... Около 430 дронов и 18 ракет атаковали ночью Украину. Уже известно, что три человека погибли, еще по меньшей мере 25 пострадали (количество постоянно увеличивается). Мои искренние соболезнования родным и близким всех пострадавших", - сообщил певец в Instagram.

В свою очередь блогерша Даша Квиткова поделилась, что очень переживала, хоть и не находилась в Киеве. Однако, пока инфлюенсер находится в командировке, ее маленький сын был дома в Украине.

"Опять страшная ночь для Украины, из-за того, что "соседи" еще существуют. Всю ночь была на связи с родными, страшно было даже через экран. Ненавижу это ощущение, когда я не рядом с сыном, а в Киеве ужас", - рассказала она в Instagram.

О своем малыше переживала и Леся Никитюк. Телеведущая опубликовала в своем блоге фото из укрытия.

