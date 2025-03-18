Ведущий также рассказал, видит ли себя в политике.

Известный украинский ведущий Александр Педан, который ранее рассказал о поездках на фронт и с какими проблемами там столкнулся, заговорил на тему мобилизации.

Звезда шоу "Хто зверху?" и "Я люблю Україну" отметил, что сейчас он учится в университете по специальности "Публичное управление". Однако это не дает право 42-летнему мужчине получить бронь от мобилизации.

"Я сейчас учусь в магистратуре. Это второе высшее образование, которое не дает отсрочку. Кстати, между строк, я учусь для того, чтобы понять, как лучше построить этот мостик между общественным сектором, бизнесом и государством", - признался Педан в интервью "РБК-Украина".

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Ведущий также добавил, что постоянно вовлечен в общественно-социальные инициативы и ведет активную волонтерскую деятельность. А на вопрос, хочет ли Александр в будущем построить политическую карьеру в Украине, откровенно ответил так:

"В политику не иду. Каюсь, я слишком мягкий для политика. Возможно, недостаточно дипломатичный, а, возможно, просто слишком эмоционально эмпатичный. Не хочу туда идти, говорю откровенно, как есть. Тем более я вижу, что нашел свою нишу, в которой несу пользу".

Напомним, ранее Александр Педан рассказал, где учится его дочь и как зарабатывает себе на жизнь.

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