Педан ответил, были ли у него мысли о разводе с женой

Супруги уже 22 года вместе.

Известный украинский ведущий Александр Педан заговорил о личной жизни. В частности, он признался, думал ли о разводе с женой Инной.

Не секрет, что пара уже 22 года вместе. В комментарии для РБК-Украина LIFE ведущий подчеркнул, что у него никогда не было мыслей о расставании с любимой. А вот Инна отметила, что крепкие отношения невозможны без кризисных моментов в браке.

"Я считаю, что долгосрочные отношения невозможны без таких кризисов. Это бывает только в сказке. И то, там принц, мне кажется, порой чудит, да и принцесса как-то пытается все уладить. Конечно, и у нас были кризисы. Кризисы – это такие перезагрузки отношений. Бывало по-разному, но, если между партнерами есть чувства, если люди интересны друг другу, они найдут, почему быть вместе", – подчеркнула жена шоумена.

Видео дня

К слову, Александр и Инна вместе более 20 лет. Пара познакомилась еще в школе, когда Педан играл в КВН. Однако их отношения завязались уже в студенческие годы. После свадьбы у них родилась дочь Валерия, которой уже 21 год, и сын Марк, которому 8 лет.

Напомним, недавно Александр Педан эмоционально высказался о Ефросининой.

Вас также могут заинтересовать новости: