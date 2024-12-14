Украинская певица Мила Нитич, которая год назад продала свою квартиру в Ирпене, чтобы вложить средства в творчество, поделилась результатами этого решения и рассказала об изменениях в личной жизни.

В интервью OBOZ.UA Нитич отметила, что вложенные средства позволили ей записать несколько песен и провести ребрендинг своего проекта. Хотя ожидаемого суперхита пока не получилось, певица довольна результатом и готовится к выпуску альбома.

"Да, я вложила деньги в свой проект. Получила результат - возможно, не сразу такой, на который рассчитывала, но выступлений у меня сейчас много - слава Богу. Готовлю к выходу альбом, параллельно провожу ребрендинг проекта. Думаю, будем запускаться в конце зимы или в начале весны. Среди песен, которые буду презентовать, будет несколько, которых вообще не ожидают от меня. Все привыкли, что я певица лирического образа, а это будет танцевальная музыка. Необычно, но очень интересно", - рассказала певица.

Сейчас певица продолжает жить в Ирпене, но уже в съемной квартире.

"Это мой любимый город, только там я могу чувствовать себя спокойно. В Киеве сосредоточена вся работа, много сейчас езжу с гастролями", - отметила Мила Нитич.

Мила Нитич рассказывает, что никогда бы не хотела снова оказаться в ситуации, когда ей пришлось решать, продавать ли квартиру. Она говорит, что сейчас считает свое решение правильным, хотя суперхита пока не получилось. Певица добавляет, что переживает не лучшие времена, как и все украинцы, но благодаря работе она видит результаты. По ее мнению, бездействие не приносит успеха.

Напомним, известная украинская певица разошлась с возлюбленным, с которым была помолвлена.

Вас также могут заинтересовать новости: