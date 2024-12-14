Певица рассказала, что сейчас живет в съемной квартире / фото инстаграм Милы Нитич

Украинская певица Мила Нитич, которая год назад продала свою квартиру в Ирпене, чтобы вложить средства в творчество, поделилась результатами этого решения и рассказала об изменениях в личной жизни.