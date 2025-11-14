Свою победу парень посвятил бабушке из Николаева.

Украинец Макс Клименко, который получил всемирное признание благодаря своей авторской рубрике Career Ladder ("Карьерная лестница"), победил на TikTok-премии.

В Великобритании состоялась вторая ежегодная премии TikTok, на которой были вручены награды в 12 категориях. Победу в главной номинации "Автор года" одержал блогер из Николаева Макс Клименко. Об этом сообщает BBC.

Макс известен своими короткими видео, в которых он путешествует по разным городам мира с лестницей и приглашает подняться на нее простых прохожих. Блогер обычно проводит двухминутные интервью, во время которых пытается угадать профессии своих героев без конкретных подсказок.

Рубрика Career Ladder быстро стала популярной в сети, получив большое количество поклонников по всему миру. Суммарно в самых популярных соцсетях Клименко имеет почти 15 миллионов, а в YouTube его видео просмотрели около 5 миллиардов раз.

Несмотря на то, что блогер уже 15 лет проживает именно в Великобритании, он всегда при первой же возможности вспоминает об Украине. В частности во время награждения он посвятил награду "Автор года" своей бабушке, которая продолжает проживать в Николаеве, откуда родом и сам Макс.

Парень отметил, что из-за отключения электроэнергии его родной человек не смог посмотреть прямую трансляцию. Однако, он очень благодарен бабушке за то, что верила в него и поддерживала его первые шаги.

