По словам блогера, это "единственный правильный способ".

Блогер-гурман Макс Клименко (@maxklymko) показал лучший способ съесть бургер. По его утверждению, этот метод предотвращает вытекание сока по бокам булочки и даже сохраняет структурную целостность гамбургера после того, как вы откусили от него кусочек.

В одном из опубликованных в TikTok видео парень наглядно демонстрирует, в чем же заключается его революционная техника. Оказывается, все, что вам нужно сделать, это перевернуть бургер вверх дном.

По словам блогера, это "единственный правильный способ":

"Толстая булочка обращена вниз и впитывает весь сок, содержащийся в гамбургере. Таким образом, бургер никогда не развалится".

Продемонстрированный способ вызвал много споров в комментариях: некоторые пользователи утверждают, что это кощунство, и они "никогда" не будут так делать.

Ранее УНИАН писал, что в сети показали, как правильно складывать носки, если у вас есть 20 секунд на каждую пару. Авторы видео утверждают, что этот простой способ складывания экономит место и дольше сохраняет носки в лучшем состоянии.

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