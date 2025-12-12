Ведущая поздравила возлюбленного с праздником.

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик трогательно обратилась к своему мужу .

Сегодня, 12 декабря, Андрей Дикий празднует день рождения. Хореографу исполнилось 47 лет. По случаю праздника Лилия поздравила именинника в своем Instagram.

"С днем рождения, мой Дикий! С днем рождения, мой любимый! Лучшие моменты жизни - это мы. Мы, когда обнимаемся без причин... Мы, когда уставшие, но бесконечно счастливые родители. Мы, когда смеемся, даже если мир сходит с ума... Мы, когда сплошная девчачья красота вокруг тебя. И ты ее выдерживаешь. Мы, когда танцуем, даже без музыки... Мы, когда рядом, что бы ни было. Мы, когда просыпаемся вместе... И мы, когда просто вместе. И этого достаточно. Я так хочу, чтобы этих "мы" было еще очень-очень много! Дико люблю", - отметила Ребрик и умилила романтическим фото.

К слову, Лилия также опубликовала новое семейное фото. На нем ведущая позирует с мужем и тремя их общими дочерьми: Дианой, Полиной и Аделиной.

Напомним, ранее Лилия Ребрик отреагировала на слухи о проблемах в семье.

