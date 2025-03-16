Телеведущая поделилась праздничными кадрами в сети.

Украинская телеведущая и многодетная мама Лилия Ребрик показала, как отпраздновала первый годик младшей дочери Аделины.

Вчера, 15 марта, девочка была именинницей. По случаю особого события Лилия с семьей решили устроить Аделине празднование в одном из столичных ресторанов. Зал украсили шариками и фотозоной, возле которой позировала дочь Ребрик с гостями для фото.

Кстати, среди гостей было немало друзей Лилии и Андрея, а также звездный крестный - Анатолий Анатолич с семьей и крестная - ведущая Ирина Хоменко. Они провели традиционный ритуал на годик - подрезание волос.

Позже стало известно, что подарил крестный маленькой Аделине. Презентом стал розовый детский мотоцикл, на котором сразу попробовала ездить именинница.

"Леди на розовом мотоцикле - это серьезная заявка", - подписала кадр Ребрик.

Кстати, не обошлось торжество без праздничного торта и танцев отца с именинницей.

"Папа и дочь. Я всегда плачу в такие моменты. Это самое трогательное, что может быть. Андрей, ты лучший папа. Все наши дочери тают в твоих объятиях, как и я", - написала телеведущая и опубликовала видео с праздника в своем Instagram.

К слову, Лилия состоит в браке с хореографом Андреем Диким уже 13 лет. У пары есть трое общих дочерей: 12-летняя Диана, 6-летняя Полина и годовалая Аделина, которая уже начала делать свои первые шаги и говорить первые слова.

Напомним, ранее 43-летняя Лилия Ребрик ответила, планирует ли родить четвертого ребенка.

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