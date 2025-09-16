Переезд планируют завершить до Рождества.

Принц Уильям и принцесса Кейт уже в этом году вместе с детьми переедут из Adelaide Cottage в большую усадьбу на территории Виндзорского Большого парка.

Как сообщает Radar Online, ссылаясь на слова инсайдера, этой осенью семья с тремя детьми - принцем Джорджем (12 лет), принцессой Шарлоттой (10 лет) и принцем Луи (7 лет) - начнет новую жизнь в просторном восьмикомнатном поместье Forest Lodge:

"Это место, где Уильям и Кейт хотят состариться вместе и создать воспоминания, даже после того, как взойдут на трон".

Период проживания в нынешнем доме был непростым для супругов. Именно тогда они пережили смерть королевы Елизаветы II, а также тяжелые новости о диагнозах рака у Кейт и короля Чарльза III. Однако в январе принцесса Уэльская сообщила, что находится в ремиссии, и теперь пара стремится оставить позади испытания последних лет.

Forest Lodge - трехэтажный краснокирпичный особняк XVIII века, принадлежащий Короне. Поместье с мраморными каминами, высокими потолками и теннисными кортами уже проходило масштабную реконструкцию в 2001 году, но Уильям и Кейт планируют добавить собственные изменения, установив новые двери, окна и полы, а также сделав ремонт потолков.

По информации инсайдера, все работы финансируются из личных средств супругов, без поддержки короля Чарльза, а также они платят арендную плату. Впрочем, переезд не обошелся без споров - местные СМИ сообщили, что несколько семей пришлось переселить из окрестных домов, чтобы освободить пространство для королевской семьи.

Несмотря на значительные размеры поместья, супруги решили и в дальнейшем обходиться без постоянных жителей-служащих, чтобы обеспечить детям более нормальное детство. Однако часть персонала будет помогать им с уборкой и уходом за территорией.

Напомним, по данным инсайдеров, в планах принца Уильяма - полное отстранение Гарри и Меган от королевской семьи, когда он станет королем.

