Она уверена, что его "обработали".

Певица Таисия Повалий, которая перешла на сторону Российской Федерации, рассказала, как сын просил ее высказаться в защиту Украины.

В интервью пропагандисту Борису Корчевникову она назвала свой переезд в Россию в начале полномасштабной войны "абсолютно новым рождением". По ее словам, 23 февраля они с сыном приехали в РФ на выступление, оставив в Киеве все вещи и документы:

"Я понимаю, что не просто так оказалась в России. В последний момент меня бог спас, вывез. Потому что в Киеве меня бы ждала очень тяжелая жизнь. Я бы могла сидеть в тюрьме".

В первые дни большой войны сын Денис уговаривал певицу высказаться в поддержку Украины, однако она отказалась из-за "принципов" и нежелания "идти против себя". После этого он покинул российскую территорию.

"Сын Денис мне тогда сказал: "Мама, ты должна высказаться за Украину". Потому что вся Украина тогда говорила за Украину. У меня было ощущение, что я одна против", - удивленно сказала Повалий.

Комментируя публичные слова сына о том, что она является "трижды предательницей", певица заявила, что "выросла духовно" и понимает, что ее ребенку надо "встать на свои грабли". При этом Повалий уверена, что он когда-то "прозреет".

Позиция Повалий относительно войны

С начала войны певица активно поддерживала Россию. Она заявляла, что страна является ее "Родиной", а украинцев и россиян считала "одним народом".

В 2022 году она получила российское гражданство и выступала на пропагандистских концертах. Позже Повалий подтвердила свою поддержку политики Путина, назвав ее "спасением".

В этом году Повалий пожелала России победы в войне с Украиной, заявив об "особом генофонде" РФ.

