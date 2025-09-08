Она повторяет тезисы роспропаганды о том, что Украина якобы хотела напасть на Россию.

Певица Таисия Повалий, активно поддерживающая войну России против Украины, сделала ряд новых заявлений о том, как ужасно ей жилось на родине.

В интервью пропагандисту Борису Корчевникову она вспомнила, как ее впервые назвали предательницей. "Был шок, я не верила. Меня все любят, боготворят, а тут - предательница? Угрожали прийти домой и убить всех. Это было страшно... Убивали людей, убивали друзей моих", - заявила она.

Повалий уверяет, что после Майдана жила как затворница и даже боялась оставаться в своем доме. Вспоминая свою депутатскую деятельность, певица заявила, что полномасштабная война против Украины стала "спасением" для РФ, поскольку в Киеве "готовились идти на Россию".

В 2022 году она заявила своей матери, чтобы та собирала вещи и ехала в Москву. Та отказывалась, но певице удалось ее убедить:

"Поставила маме ультиматум, она бы не уехала. Она мне говорит: "Ти чого не їдеш додому?". Я говорю, что не могу приехать, меня не пускают. Она говорит: "Так я умру, и ты не приедешь?". Я говорю: "Мама, ты умрешь, и я не приеду".

В конце апреля она встретила мать на границе с Беларусью, а уже 9 мая выступила в Кремлевском дворце. По словам Повалий, после этого от нее все отвернулись, поэтому она ни с кем из Украины больше не поддерживает связь.

Напомним, в этом же интервью Повалий рассказала о первом дне полномасштабной войны и просьбах сына поддержать Украину. После отказа он назвал ее предательницей.

