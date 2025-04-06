Стало известно, как Бьянка Цензори отреагировала на жест доброй воли от бывшей артиста.

Скандальный американский рэпер Канье Уэст на днях ошеломил сеть своим заявлением о том, что его жена - австралийская модель Бьянка Цензори - бросила его. Женщина до сих пор не комментировала разрыв с артистом, но он сам спел об этом в новой песне "Bianca", посвященной любимой.

Как известно, в ней он заявил, что модель сбежала от него, и умоляет ее вернуться. Точные причины такого решения Цензори неизвестны, но исполнитель намекнул, что причиной стало его одиозное поведение и оскорбительные и антисемитские посты в сети.

На расставание пары уже отреагировала модель, бизнесвумен и бывшая жена Уэста - Ким Кардашьян. Она предложила свою помощь Бьянке, но та отказала ей. Как пишет издание Page Six, таким образом знаменитость хотела показать "коллеге", что она готова ее поддержать, поскольку сама была в отношениях с рэпером и много настрадалась из-за него. Правда, сама модель отказалась от помощи, просто проигнорировав Ким.

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"Ким попыталась связаться с ней. Но Бьянка проигнорировала. Ким было важно дать ей понять, что она рядом, если Бьянке нужно с кем-то поговорить", - отмечают инсайдеры.

В дополнение, источники указывают, что Кардашьян сочувствует модели, поскольку как никто не знает, на что способен бывший муж: "Ким чувствует, что она единственный человек на планете, который действительно знает, через что прошла Бьянка".

Пока неизвестно, удалось ли паре помириться, или все же это расставание станет окончательным. Отношения Уэста и Цензори начались в 2022-м. Супруги известны своими скандальными выходками, в частности, на премии "Грэмми" модель появилась полностью обнаженной. Родные Бьянки били тревогу и считали, что рэпер заставляет женщину идти на такие поступки. Однако сама звезда не комментирует это.

Что касается Кардашьян, то за артиста она вышла замуж в 2014 году. До этого они находились в отношениях уже два года. У них родилось четверо детей: 12-летняя дочь Норт, 9-летний сын Сейнт, 7-летняя дочь Чикаго и 5-летний сын Псалм. Расстались знаменитости в 2021-м.

Напомним, ранее инсайдеры сообщили, что Ким Кардашьян хочет лишить Канье Уэста родительских прав. Она недовольна эпатажным поведением бывшего и убеждена, что он негативно влияет на детей.

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