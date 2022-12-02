Известная украинская певица Даша Астафьева прокомментировала высказывание американского рэпера Канье Уэста о том, что ему нравится Гитлер и Путин. В своем блоге знаменитость написала:
"Как Канье Уэсту все же подходит костюм г*ндона! Предлагаю пигодогам черные целлофановые плащи — стильно и удобно".
Скандал с Канье Уэстом
Рэпер в программе с конспирологом Алексом Джонсом рассказал о том, что у него есть симпатия к Адольфу Гитлеру. Также он перечислил "заслуги" Гитлера и отметил, что этот человек не мог убивать евреев.
Также в эфире программы публицист Ник Фуэнтес сказал: "Я очень пропутинский и пророссийский". На это экс-муж Ким Кардашьян ответил: "Я тоже".
На фоне этого скандала аккаунт Уэста в Twitter был заблокирован. Илон Маск прокомментировал, что блокировка связана с призывами к насилию и с поощрением насилия со стороны скандального музыканта.
Напомним, Канье Уэст избил попросившего у него автограф фаната.