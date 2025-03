Стало известно, в чем причина такого решения бизнесвумен.

Знаменитая американская бизнесвумен, модель и звезда сериала о семье Кардашьян Ким размышляет над тем, чтобы лишить своего экс-супруга-рэпера Канье Уэста, у которого обнаружили новое психическое расстройство, родительских прав. Инсайдеры раскрыли подробности такого решения женщины и что стало причиной этого.

Как сообщает издание People, Ким Кардашьян недовольна поведением бывшего в течение последних месяцев. Она возмущена его скандальными выходками и считает, что его окружение плохо влияет на артиста и может угрожать их общим детям.

Инсайдеры указывают, что 14 марта экс-супруги встретились со своими адвокатами и посредником для обсуждения опеки над детьми. Произошло это на фоне выхода последней песни исполнителя "Lonely Roads Still Go to Sunshine", которую он записал с дочерью Норт и рэпером P.Diddy, которого обвиняют в сексуальном насилии.

На прошлой неделе Ким также не позволила дочери Норт поехать к отцу, когда узнала, что к нему также приедут его братья Эндрю и Тристан Тейт. В Румынии обоих мужчин обвиняют в торговле людьми и сексуальном насилии.

На решение предпринимательницы об ограничении в родительских правах Уэста повлияли также его последние заявления о семье Кардашьян-Дженнер. В частности, скандальный артист обвинил родных бывшей в секс-торговле детьми и нецензурно высказался об интеллектуальных способностях детей Бейонсе и Jay-Z.

Кардашьян удивлена и обеспокоена поведением экс-возлюбленного. Она не хочет, чтобы дети общались с отцом после его выходок и требует провести срочное заседание по опеке.

Отметим, что Ким и Канье поженились в мае 2014 года. До этого они находились в отношениях уже два года. У них родилось четверо детей: 12-летняя дочь Норт, 9-летний сын Сейнт, 7-летняя дочь Чикаго и 5-летний сын Псалм. Пара развелась в феврале 2021 года. Поговаривали, что Уэст пытался спасти брак, но ему не удалось.

Напомним, ранее жена Канье Уэста обнажилась на "Грэмми-2025". Модель Бьянка Цензори появилась на публике в прозрачном платье, которое совсем не скрывало интимные части ее тела. Супруги были вынуждены покинуть событие из-за своего внешнего вида.

Позже стало известно, что обнажение любимой обошлось рэперу в 20 миллионов долларов. Из-за выходки на красной дорожке премии в Токио отменили концерты артиста и разорвали с ним контракт.

