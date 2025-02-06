Рэпер отметил, что долгое время он думал, что у него биполярное расстройство, но оказалось иначе.

Известный американский рэпер Канье Уэст, жена которого ранее полностью обнажилась на премии "Грэмми-2025", признался, что у него нет биполярного расстройства психики. Врачи диагностировали у него другую проблему, которую помогла обнаружить его избранница - модель Бьянка Цензори.

47-летний артист в интервью с Джастином Лабоем на его YouTube-канале признался, что у него обнаружили аутизм. Именно Цензори первой заметила, что его поведение не похоже на поведение человека с биполярным расстройством. Она побудила мужчину провериться у медиков.

"Я пошел к врачу, который работал с Джастином Бибером. Моя жена отвела меня к нему, потому что она сказала: "Что-то в твоей личности не похоже на биполярное расстройство", - вспомнил Уэст.

Видео дня

Цензори поделилась с избранником, что ранее уже общалась с людьми с биполярным расстройством. Таким образом, она пришла к выводу у Канье неправильный диагноз, поскольку у него не было признаков этого состояния. Рэпер также описал свое состояние сейчас.

"Пришло время узнать, что у меня действительно аутизм. Аутизм приводит вас к тому, что вы похожи на "Человека дождя", когда вы думаете: "О, я надену эту шляпу Трампа, потому что мне просто нравится Трамп в целом", а когда люди говорят тебе не делать этого, ты просто попадаешь в эту точку, и это моя проблема", - сказал знаменитость.

По его словам, его психологические проблемы отражались на родных. В частности, часто Уэст не может контролировать свои действия, что негативно влияет на его близких. У него было много срывов, которые он сам называет "эпизодами". Многие из них, мол, спровоцированы глубоким чувством бессилия. После обнаружения новой проблемы он прекратил медикаментозное лечение биполярного расстройства.

"Им так трудно, потому что это как взрослый человек... Вы не можете контролировать мой банковский счет. Вы не можете контролировать то, что я говорю в Twitter. Куча людей сказала: "Знаешь, ты не можешь уйти из Adidas. Зачем ты оставил все эти деньги?" Постоянное ощущение отсутствия контроля вывело меня из-под контроля", - поделился Уэст.

Реклама

К слову, ранее Канье отмечал, что первые признаки аутизма он заметил еще после автокатастрофы в 2020 году. Тогда он получил травму челюсти, и ему наложили много швов.

Напомним, ранее стало известно, что обнажение Бьянки Цензори на "Грэмми" обошлось Канье Уэсту в 20 миллионов долларов. Из-за выходки на красной дорожке премии в Токио отменили концерты артиста.

Вас также могут заинтересовать новости: