Мужчина пока находится под стражей.

Известного американского рэпера Шона Комбса, который выступает под сценическим именем Puff Daddy недавно арестовали. Его обвиняют в сесуальном насилии, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, перевозке для проституции и рэкете. Однако сейчас появились скандальные подробности дела. Об этом пишет издание The Telegraph.

Рэпер признался, что на его вечеринках было много известных звезд, которые замалчивают сексуальное насилие с его стороны. Оказалось, что вероятной жертвой мог стать певец Джастин Бибер, с которым он работал. А такие звезды как Бейонсе, Опра Уинфри и другие знаменитости могли быть свидетелями его преступлений.

"За несколько дней до ареста Puff Daddy снял видео, где диктовал имена звезд, которые были на его скандальных вечеринках и стали молчаливыми свидетелями. Там и Наоми Кэмпбелл, и Опра Уинфри, и Уилл Смит, певцы Малума, Снуп Догг, модель Кара Делевинь и еще с десяток звезд", - пишет издание.

Видео дня

Также, по словам журналистов, на вечеринках были актеры Сара Джессика Паркер, Эштон Катчер и Леонардо Ди Каприо. Вероятно, что и бывшая рэпера Дженнифер Лопес тоже могла замалчивать действия избранника.

Где сейчас находится Puff Daddy

Сторна обвинения считает, что рэпер злоупотреблял своей узнаваемостью и авторитетом, и делал такие вещи:

"Puff Daddy запугивал женщин, заставляя их устраивать многодневные оргии, без их согласия записывал интимные видео, которыми потом шантажировал, чтобы они молчали. Также Комбс вероятно раздавал наркотики, чтобы участники слушались его".

Сейчас ему отказано в освобождении под залог. Он находится в центре заключения Metropolitan в Бруклине и ждет решения суда.

К слову, если его вину докажут, то это будет один из крупнейших скандалов в Голливуде в последнее время. Также, по словам инсайдеров, все известные имена, которые назвал Комбс, уже обеспокоены своим будущим и боятся за собственную репутацию.

Напомним, ранее писателя Нила Геймана обвинили в сексуальном насилии.

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