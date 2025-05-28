Артистка вспомнила также, как россияне писали о смерти ее родного человека.

Украинская певица Ирина Федишин, у которой двоюродный брат-военный погиб в Донецкой области в 2023 году, рассказала, почему до сих пор не может похоронить родного человека.

По словам артистки, они пытались любым образом получить тело защитника, однако все действия не принесли результат.

"Он остался на той территории, оккупированной. Знаю, что ребята пытались как-то достать его, но ничего не получилось. Ну и, конечно, мы в поисках бились - звонили везде, куда можно, но ничего из этого не вышло. Так и нет тела. Он погиб за нашу Украину. Отдал свою жизнь. Это очень больно на самом деле. Но эта боль не дает шансов опустить руки. Наоборот - она заставляет изо всех сил бороться за нашу Украину, помогать нашим ребятам, чтобы они возвращались живыми с фронта", - рассказала Ирина в интервью Маше Ефросининой.

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Федишин также добавила, что была достаточно близкой с покойным двоюродным братом Романом и часто вспоминает общие моменты с ним. Однако она также не может забыть, как россияне цинично отреагировали на гибель украинского защитника. В частности, в своих пабликах они начали писать позорные комментарии на эту тему.

"В тех Telegram-каналах писали: кто, якобы найдет Романа, то за какое-то вознаграждение. Было много историй. Я видела фотографию, как он лежал убитый возле того дома. Ребята сфоткали, потому что у нас еще была надежда, возможно, они ошиблись, возможно, это не он. Я спрашивала у ребят, как это произошло, много общалась с его бригадой. Они собрались под домом, где не было связи, и туда был "прилет", - добавила певица.

К слову, двоюродному брату Ирины было 34 года. Роман стал на защиту страны в начале полномасштабного вторжения. Однако в 2023 году он погиб под Соледаром во время выполнения боевого задания.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб актер Назар Малик.

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