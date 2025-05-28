Она отметила, что пропагандирует традиционные семейные ценности.

Известная украинская известная певица Ирина Федишин рассказала о конфликте с популярным артистом.

Исполнительница отметила, что ранее негативно высказалась на тему ЛГБТ в публичном пространстве. Поэтому в интервью Маше Ефросининой объяснила, что не хочет думать о том, что ее сыновья могут когда-то сделать каминг-аут. По словам Ирины, она уже получила немало хейта из-за этой темы и объяснила свою позицию.

"После интервью такое понеслось. Все об этом молчат. Если кто-то скажет, что он за традиционные семейные ценности, - значит, он гомофоб. Мое мнение кто-то уважать будет? Я уважаю ваш выбор, я никого не осуждаю. Мы - свободная страна. У каждого свой выбор в жизни. Я вас не осуждаю, не обзываю, но я за то, чтобы семья состояла из мужчины и женщины, чтобы рождались дети, было продолжение рода", - отметила Ирина.

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Федишин также добавила, что читала тогда и оскорбительные слова от коллеги Меловина, который признавался в своей бисексуальности.

"Он сказал, что я - дура. И всякое такое прочее. Это толерантно?" - вспомнила певица.

Напомним, ранее ведущий Слава Соломка резко высказался о певице Камалии и назвал ее "бездарной".

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