Преображение связано со съемками мюзикла "Поцелуй женщины-паука".

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес удивила поклонников необычным перевоплощением. В своем Instagram звезда опубликовала серию фото, покорив подписчиков кардинально новым образом и сменой прически.

Звезда сменила цвет волос на блонд и выбрала для них непривычную укладку с локонами и повязкой. Как стало известно, преображение и новый стиль были связаны с работой над ролью - Лопес сыграла главную героиню в мюзикле "Поцелуй женщины-паука".

"Вживаясь в роль Авроры, я словно погружаюсь в золотой век кино… со всем блеском, гламуром и бесконечными танцами. Возвращение в прошлое еще никогда не было таким увлекательным", - подписала Лопес фото.

Пользователи не могли пройти мимо нового облика Дженнифер. В комментариях появилось множество похвал за обновленный стиль. Многие фанаты отметили, что им непривычно видеть актрису с такой прической и даже сложно узнавать:

"Лопес-блондинка - это что-то очень необычное! Но как же ей хорошо!", "Не похожа на себя, но очень хороша!", "Вау, Дженнифер такая другая!", "Ты заслуживаешь Оскар за эту роль!".

Мюзикл "Поцелуй Женщины-паука" с Джей Ло: трейлер

Напомним, как писал УНИАН, недавно продюсерская компания Roadside Attractions выпустила трейлер нового мюзикла "Поцелуй Женщины-паука" (Kiss of the Spider Woman) с Дженнифер Лопес и Диего Луной в главных ролях.

Премьера фильма запланирована на 10 октября.

