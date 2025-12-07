Мама певицы пришла на ее репетицию.

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась фотографиями своей матери - 79-летней Гвадалупе Родригес.

Звездная исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте, который имеет более 246 миллионов подписчиков, новые снимки с шоу Джей Ло в Лас-Вегасе. На фотографиях можно увидеть эффектную женщину, которая смотрит на свою дочь. "Когда Люпинатор приходит на репетицию..." - подписала фотографии Лопес.

Как известно, мать Джей Ло родилась в Пуэрто-Рико, но переехала в Нью-Йорк. Она вышла замуж в возрасте около 20 лет, а к 25 уже родила трех дочерей. Гвадалупе работала учительницей, семья жила в скромных условиях в районе Бронкс. Именно мать передала Дженнифер и ее сестрам любовь к музыке и танцам.

В то же время отношения между матерью и дочерью имели непростые моменты. По словам звезды, Гвадалупе иногда проявляла себя как сложный человек, поскольку хотела воспитать дочерей независимыми и сильными. Когда Дженнифер решила посвятить себя танцам вместо колледжа, мать категорически не согласилась и между ними возник конфликт.

Со временем отношения между ними улучшились. Сейчас женщина поддерживает дочь, сопровождает ее на публичных мероприятиях и неоднократно появлялась вместе с ней на концертах и в медиа.

