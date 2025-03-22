Артистка намекнула, что могло стать причиной ее развода с актером.

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая официально развелась с оскароносным актером Беном Аффлеком, рассказала, с каким бы мужчиной хотела бы построить новые отношения. Артистка призналась, что уже готова к новым романам и объяснила, каким должен быть ее будущий избранник.

Аффлек и Лопес официально развелись в январе этого года, хотя слухи о разрыве пары распространились впервые еще в апреле прошлого года. Несмотря на то, что прошло немного времени после расставания, знаменитость заявила, что уже открыта к новым отношениям. В то же время, как пишет издание Daily Mail, у звезды есть определенные критерии в выборе мужчин.

После брака с известным актером Джей Ло больше не хочет встречаться с публичными мужчинами. Для нее важно, чтобы будущий возлюбленный не был публичным.

Видео дня

"На этот раз Дженнифер рассматривает возможность встречаться с кем-то, кто не находится в поле зрения общественности, но она не ограничивает себя каким-то определенным типом. В ее жизни много всего, ей нужен мужчина, который сможет со всем этим справиться и при этом будет любить ее", - рассказали инсайдеры.

Кроме того, они добавили, что для Лопес важно, чтобы мужчина ставил ее на первое место и адекватно относился к ее популярности, чтобы он не устраивал скандалов из-за ревности. Точно неизвестно, что именно стало причиной ее развода с Аффлеком. Однако, рассказывая о критериях певицы, инсайдеры намекнули, что Бен недостаточно ценил бывшую и ревновал ее к работе.

К слову, артисты поженились в июле 2022 года, однако уже летом 2024-го объявили о разводе. Общих детей у бывших супругов нет. От предыдущего брака с Дженнифер Гарнер у актера есть две дочери и сын. А Лопес воспитывает двоих детей - сына Макса и дочь Эмму - от певца Марка Энтони.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес впервые за долгое время показала своих 17-летних детей-двойняшек. Семейными кадрами звезда поделилась по случаю особого праздника. Она обратилась к детям и поздравила их с днем рождения.

Вас также могут заинтересовать новости: