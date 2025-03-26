Звезды официально перестали существовать как супруги в январе этого года.

Известный американский актер Бен Аффлек, который в январе официально развелся с певицей Дженнифер Лопес, впервые заговорил о разрыве с бывшей. Артист раскрыл причины развода и отметил, что между ними не возникало ссор или недоразумений, которые бы стали конкретной причиной расставания.

В интервью для журнала GQ знаменитость намекнул, что они разошлись с Джей Ло из-за того, что со временем у них просто исчезли чувства и интерес друг к другу. В то же время он подчеркнул, что до сих пор с уважением относится к экс-супруге.

Незадолго до кризиса в отношениях с Аффлеком исполнительница выпустила документальный фильм "Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали", над которым работал ее бывший. В ленте изображено, что бывшие партнеры по-разному относятся к публичности и у них отличаются взгляды на жизнь.

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В частности, оскароносный актер был против чрезмерной публичности и скрывал подробности своей личной жизни, а его экс-избранница наоборот делилась с фанатами подробностями своей жизни. Однако звезда "Бэтмена" опроверг слухи, что эти различия стали причиной разрыва.

"Я думаю, что в том документальном фильме или в отрывке, который был использован, я сказал: "Нельзя выйти замуж за капитана корабля, а потом заявить: "Ну, я не люблю заходить в воду". Вы должны спокойно воспринимать то, о чем знали, вступая в любые отношения. И я думаю, что важно сказать, что это не было причиной какого-то серьезного перелома. Это не означает, что вы можете посмотреть этот документальный фильм и сказать: "О, теперь я понимаю проблемы, которые были у этих двоих", - сказал Аффлек.

Он добавил, что снимался в фильме Джей Ло по собственному желанию, поскольку любил ее и хотел помочь, несмотря на то, что не любит выставлять личное на показ. Знаменитость указал, что в их разрыве нет чего-то необычного и сенсационного.

"Думаю, существует тенденция анализировать расставание и искать первопричины или что-то подобное. Но, честно говоря, как я уже говорил, правда гораздо более приземленная, чем, возможно, люди считают. Не было скандала, мыльной оперы или интриг. Правда заключается в том, что когда вы спрашиваете: "Эй, что произошло?" в ответ нет: "Вот, что произошло". Это просто история людей, которые пытаются выяснить свою жизнь и отношения так, как обычно все это делают. Нет "такой-то сделал это" или "это было такое большое событие". И не хочу больше делиться этим, потому что чувствую себя неловко и уязвимо", - отметил бывший певицы.

Что известно об отношениях и разрыве Аффлека и Лопес

К слову, впервые звезды закрутили роман в 2002 году после совместных съемок в фильме "Джильи". В 2004 году пара даже хотела пожениться, но отменила свадьбу и разорвала отношения. В 2022 году стало известно, что Лопес и Аффлек воссоединились. Они тайно заключили брак в Лас-Вегасе. Однако уже через два года распространились слухи, что у супругов наступил кризис в отношениях.

На вторую годовщину брака Дженнифер подала на развод. Причиной разрыва в судебном иске она назвала "непримиримые разногласия". Официально знаменитости перестали существовать как супруги в январе этого года, хотя артистка указала, что не вместе они еще с апреля 2024-го.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес призналась, что готова к новым отношениям. После развода с актером артистка рассказала, какого мужчину видит рядом с собой. Знаменитость также назвала свою причину развода с Аффлеком и намекнула, что он ревновал ее к работе.

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