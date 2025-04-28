Даниил Мирешкин не понимает, почему в реалиях войны шоу "Холостяк" продолжает существовать.

Украинский актер Даниил Мирешкин, известный по сериалам "Дочки-матери", "Я - Надежда", высказался о шоу "Холостяк", главным героем нового сезона которого станет актер Тарас Цымбалюк. Артист в 2022 году стал на защиту страны. Он записал видео с фронта, в котором раскритиковал проект и заявил, что не понимает, почему он до сих пор существует во время войны.

Защитник опубликовал возмутительное видео в своем Instagram. В нем он отметил, что романтическое реалити - это абсолютно ненужный контент в условиях войны и кризиса в стране.

"Господи прости, почему эта программа продолжает существовать? Почему Тарас Цымбалюк? Я не понимаю, что происходит. До каких пор мы будем терпеть эту зал*пу с неполноценностью?" - сказал Мирешкин.

Мужчина не понимает, почему в Украине до сих пор показывают контент такого низкого качества, имея в виду "Холостяка". Даниил считает, что подобные шоу не соответствуют реалиям и настроениям украинского общества. А также, по его мнению, сейчас программы на телевидении должны быть не только развлекательными, но и нести какую-то пользу.

"До каких пор мы будем терпеть этот контент? Эти вещи, которые не вмещаются в голову. Какого хр*на мы терпим контент такого качества, мы терпим эти нормы. Это просто какой-то сюр", - подчеркнул военный.

Мирешкин в очередной раз напомнил, в каких реалиях мы живем. Он отметил, что сейчас очень важна поддержка бойцов и всесторонняя помощь им. По его словам, вместо того, что потреблять такой контент как "Холостяк", стоит сосредоточиться на более серьезных проблемах и помогать армии.

"Что происходит, мы не можем на дроны собрать?! У нас некому прийти, и людей поменять на фронте, а мы занимаемся тем, что для нас все еще является нормой какие-то низкопробные, низко интеллектуальные проекты", - говорит актер.

Он призвал творческую интеллигенцию Украины брать на себя ответственность за создание новых полезных и содержательных проектов, которые бы положительно влияли на общество: "Пожалуйста, наша творческая интеллигенция, возьмите ответственность. Начните заниматься проектами, которые несут кроме развлекательного что-то полезное. По крайней мере, дают хоть какой-то шанс на спасение нашей страны. Я просто в отчаянии, честно вам говорю".

В конце видео Даниил сказал, что в Украине важно создать Институт репутации, согласно которому известные личности, которые попадали в скандалы, будут запрещены в нашей стране.

"Если человек недостоин, у него нет права на медийную огласку, и влиять на любые слои населения. Это табу. Надо запретить его, просто запретить", - подытожил Мирешкин.

Напомним, ранее победительница "Холостяка-12" ответила, готова ли вернуться на шоу во второй раз ради Цымбалюка. Екатерина Лозовицкая не стала скрывать, что ей очень нравится актер. Она убеждена, что если бы в ее сезоне главным героем был артист, то все бы могло сложиться иначе. Экс-избранница Александра Топольского также высказалась о личной жизни и призналась, готова ли к новым отношениям.

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