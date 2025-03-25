Мужчина также рассказал, какой просветительской деятельностью сейчас занимается.

Украинский актер театра и кино Даниил Мирешкин, который играл в сериалах "На линии жизни" и "Дочери-матери", рассказал об изменениях во время войны.

Не секрет, что 33-летний мужчина в начале полномасштабного вторжения пошел в ВСУ. По его словам, многое за годы войны он переосмыслил в жизни.

"Я пришел в рекрутинговый центр в конце 2022 года. С тех пор, как попал на войну, я стал менее наивным, хотя до сих пор во многом остаюсь таким. В моем мировоззрении стало меньше романтики. Мир всегда был чем-то не исключительно прекрасным, и он в целом очень изменился в последнее время. Война дала мне окончательно понять: если не ты сам, то никто. Любую проблему, несправедливость в твоей жизни за тебя никто не исправит. Да, могут рядом оказаться люди, которые тебе помогут. Но с самого начала есть только ты", - признался актер в интервью УП.

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Он также добавил, что сейчас ему поручили общение с молодежью в военных учебных заведениях. Именно эта миссия, по мнению Даниила, должна помочь людям поверить в собственные силы.

"Цель моих встреч, кроме рассказов о своем пути, о подразделении - сделать так, чтобы эти молодые люди поверили в собственные силы. В то, что они могут влиять на ход событий. События на фронте, проблемы мобилизации, пропасть между военными и гражданскими - все эти и другие проблемы, по моему мнению, стали возможными из-за отсутствия честной коммуникации с обществом", - подчеркнул Мирешкин.

Напомним, ранее актер Александр Печерица рассказал о трудностях после возвращения с фронта.

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