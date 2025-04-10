Город подвергается регулярным обстрелам со стороны россиян, которые работают по нему в комбинации РСЗО и управляемых авиабомб.

Российские оккупанты с помощью дронов на оптоволокне держат под контролем все подъезды к городу Покровску, а также передвижение по городу.

По словам известного фотографа Константина Либерова, из-за этого заехать туда, а также вывезти погибших гражданских сложно, и это "больше напоминает лотерею".

"Первое что увидел, еще до того как пытался войти в город: любая логистика полностью перерезана врагом. Враг контролирует абсолютно все подъезды, очень большое количество дронов на оптоволокне. Буквально каждый заезд в город, это сейчас больше напоминает лотерею", - рассказал он "Суспільному".

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Фотограф говорит, что вражеские дроны могут приземляться и дежурить в засадах, и поэтому есть опасность в любой момент попасть в ловушку.

"Оптоволокно идет абсолютно всюду. Ты едешь, ты его видел. И когда его видишь, ты очень хорошо понимаешь, что сейчас может быть ловушка в любом моменте", - отметил Либеров.

По его утверждению, ситуация в городе не похожа ни на одну, которую он видел в других прифронтовых городах, где постоянно были слышны взрывы КАБов и обстрелы. Из-за них можно было понимать, какая часть города оккупирована, и как можно туда заехать. Он добавил:

"Я не могу сказать, что на данный момент Покровск - это один из самых разрушенных городов. Но в этом городе, из-за оптоволоконных дронов, самая большая опасность. Очень сильно пугающая тишина, и когда слышишь как что-то летит на небе, ты прячешься и молишься, чтобы тебя не увидели. Это совершенно иной уровень страха".

Кроме того, город подвергается регулярным обстрелам со стороны россиян, которые работают по нему в комбинации РСЗО и управляемых авиабомб. От этих ударов гибнут местные жители, потому что оккупанты накрывают целые районы Покровска.

"За свою недолгую прогулку по городу, я увидел по меньшей мере двух мертвых гражданских. Увидел около 5 могил, которые уже похоронены местными жителями. И это очень ужасные вещи. Ты понимаешь, что этих людей, скорее всего, уже не вывезут", - рассказал Либеров.

По его словам, с ним связалась одна из эвакуационных групп, которая хотела эвакуировать тела погибших, если у них получится заехать в город:

"Ты идешь по городу. И этот запах, который ни с чем никогда не спутаешь. Запах мертвого человека, он просто пропитался этим городом".

Фотограф рассказал об общении с местными, которые не уезжают из города.

"Они прямо говорят: "мы уже выезжали, куда мы поедем, скорее всего так будет везде". Это люди без всякой надежды", - добавил Либеров.

Война в Украине - ситуация возле Покровска

По словам командира батальона беспилотных систем 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Назаренко, на Покровском направлении после многомесячной паузы РФ возобновила активное применение бронетехники.

Его бригада на этом направлении держит оборону уже более 2 месяцев. Назаренко отметил, что активизируясь на других направлениях россияне не потеряли приоритетность относительно Покровска. Они осуществляют ежедневные попытки штурмов, но несут огромные потери как в живой силе, так и в технике, имея минимальные продвижения за два месяца.

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