Мнения подписчиков относительно того, как лучше - "до" или "после", - разделились.

Известная по программе "Дурнев смотрит сториз" украинская блогерша, обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук показала, как выглядела до "уколов красоты".

Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

"Узнали?) Справа мне 21 вроде. Но, конечно же, раньше было лучше😂 Или не?)", - спросила она своих подписчиков.

Как сообщал УНИАН, Анастасия Покрещук может похвастаться самыми большими искусственными скулами в мире. Причем наколола она их себе сама филерами, которыми обычно колют губы. Благодаря этому девушка стала чрезвычайно популярной в соцсетях.

Автор: Ольга Робейко