Нина Набока отреагировала на скандал со столичными подростками, которые через несколько часов после трагедии в Сумах слушали российские песни.

Украинская актриса Нина Набока, которая ранее рассказала, как погиб ее муж, высказалась о российской музыке в Украине во время войны. Звезда "Поймать Кайдаша", где она сыграла бабу Параску, ответила, как бы она наказывала украинцев, которые до сих пор поддерживают контент врага.

В интервью для издания "Апостроф" знаменитость выступила против прослушивания российских песен во время полномасштабной войны в Украине. Она не понимает, как до сих пор можно отдавать предпочтение российскому контенту, когда сотни украинцев ежедневно гибнут на фронте и от обстрелов.

Также актриса прокомментировала скандал с участием столичных подростков. Как известно, 13 апреля в Сумах произошла трагедия - оккупанты нанесли ракетный удар по городу. В результате обстрела погибли более 30 человек и еще более 100 получили ранения.

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Через несколько часов после трагедии подростки в Киеве навеселе в центре города слушали русскую музыку. На просьбу прохожей выключить российские песни ребята ответили ей руганью, за что потом были привлечены к ответственности и публично просили прощения у украинцев.

Набока говорит, что она бы привлекала к ответственности не только таких подростков, но и их родителей за плохое воспитание. Более того, артистка даже заявила, что отправляла бы 20-летних на фронт. По ее мнению, там бы они точно поняли, что прослушивание российских треков неуместно в такие сложные времена.

"Я бы просто пересадила и их, и их родителей. За такое воспитание надо наказывать, а у нас бесследно все проходит. Почему бы не забрать этих людей в армию? Ребята в 19-20 лет сами шли на войну. Вот этих уродов послать на передовую, тогда они точно не будут слушать и петь русские песни. Как по-другому?!" - отметила звезда.

Также Нина Петровна призналась, что со временем ей все сложнее становится жить в Украине из-за постоянной угрозы жизни, смерти и обстрелов. Сейчас она старается меньше времени уделять новостям, поскольку часто ей становилось плохо из-за плохих известий. Утешение она ищет в своей работе.

"Ужас продолжается, то какие могут быть мысли? Мне порой кажется, что это просто сон, я проснусь и ужаса не будет. Посмотрите, что делается в Сумах, в Кривом Роге! Я как представлю, что мать кричит над убитым ребенком, то просто не могу. Стараюсь меньше читать новости, потому что мне делается плохо. Наверное, земля не держала этих орков, поэтому их просто выбросило наружу, как зомби. Такие же ощущения имеют все наши люди. Позитив находишь в работе", - подытожила Набока.

Напомним, ранее Нина Набока рассказала о работе с россиянами. Артистка вспомнила, как до войны актеры из РФ приезжали в Украину и отметила, что они всегда получали высокие гонорары, а к украинцам относились, как к низшей касте людей.

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