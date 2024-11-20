Украинский актер Петр Великий, который защищал Украину от российских оккупантов, погиб на фронте. Мужчине было 48 лет.

Трагическую весть сообщил заместитель директора Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко Александр Майшев в своем Facebook.

"На щите... Герой Петр Великий. Великий актер Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Наша большая боль...", - написал Александр.

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Смерть Петра также подтвердила и его дочь Екатерина.

"Люблю тебя навсегда. Ты всегда был, есть и будешь моим лучшим другом", - написала девушка, которая сейчас собирает деньги на похорон отца.

Что известно о Петре Великом

Петр окончил актерский факультет Харьковского института искусств имени И. П. Котляревского. Свою актерскую карьеру в театре начал с 2004 года. В начале войны ушел в ВСУ и сменил сцену на фронт.

Напомним, ранее стало известно о смерти известного украинского певца Игоря Воронки.

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