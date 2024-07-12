О смерти певца Игоря Воронки стало известно от его жены.

Артист Национальной академической капеллы "Думка", заслуженный артист Украины и актер Игорь Воронка погиб на войне. Трагедия произошла 6 июля.

"С большой грустью хочу сообщить, что я получила известие от побратимов моего мужа Игоря Воронки о его гибели на поле боя вечером 6 июля. Я пишу это, но до сих пор не могу в это поверить... Мы потеряли замечательного мужа, отца и друга. Он навсегда останется в наших сердцах. Спасибо всем за вашу поддержку и добрые слова в это трудное для нас время",- трагически сообщила жена воина Марина Раевская в Facebook.

Коллега по сцене и бывший руководитель Игоря - Николай Трофимов - уже также отреагировал на печальную весть:

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"Вот и в наш дом пришла беда... С глубокой скорбью сообщаем о героической гибели за независимость Украины ведущего артиста капеллы "Думка", чрезвычайно талантливого человека, заслуженного артиста Украины Игоря Воронки. Вечная слава герою! Вечная память! Царство небесное!"

По словам вдовы, пока похороны невозможны, поскольку тело героя еще не доставили в родной город.

"Сейчас мы не можем устроить похороны и получить официальные документы о его гибели, поскольку эта территория захвачена. Поэтому он официально числится как пропавший без вести", - добавила женщина.

Кто из популярных артистов и актеров ушел в ряды ВСУ:

Саша Положинский, Олег Сенцов, Андрей Хлывнюк, Женя Галич, Александр Печерица, Дмитрий Дикусар, Ахтем Саитаблаев, Виктор Бронюк, Илья Рыбальченко, Тамерлан, Даниэль Салем, Yarmak, Гарик Бирча, Коля Серга, Андрей Фединчик, Евгений Терехов, Орест Дрималовский и другие.

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