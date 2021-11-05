Модель показала "постельное" фото.

Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум шокировала сеть слишком откровенным фото в Instagram.

Несмотря на то, что 48-летняя супермодель обладает стройным и подтянутым телом, все же неожиданно было увидеть ее без нижнего белья. Так, на фото Хайди позировала, лежа на кровати, в полупрозрачном бюстгальтере. А вот трусики она не надела, прикрыв лишь интимную часть тарелкой с десертом.

"Ох, мой вкусный пирог", - подписала фото Клум.

Отметим, Хайди Клум отключили комментарии к своим постам, поэтому поклонники не могут поделиться своими впечатлениями от увиденного. При этом они поставили почти 40 тысяч "лайков" всего за час после публикации фото.

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С конца 1990-х годов Хайди Клум считается одной из самых известных моделей в мире. Её карьера началась в 1992 году, когда она выиграла главный приз в Late-Night-Show Томаса Готтшалька.

Всемирная известность пришла к Хайди Клум в 1998 году, когда её фото в купальнике было напечатано на обложке американского журнала Sports Illustrated, чей тираж достигает в США 20 млн. Кроме того, Клум стала одной из ведущих моделей компании Victoria's Secret, одним из "ангелов". Также вышли популярные журналы Vogue и ELLE с фотографией Хайди на обложке. Однако Клум никогда не принадлежала к группе моделей, которые выходили на подиумы во время больших показов в Париже, Милане или Нью-Йорке.

Напомним, ранее популярная супермодель Белла Хадид снялась в "рождественском" белье от Victoria’s Secret.

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Автор: Диана Могилевич