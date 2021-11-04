Белла Хадид появилась в праздничном рекламном ролике бренда.

Популярная американская супермодель Белла Хадид приняла участие в съемках рекламы праздничной коллекции Victoria’s Secret.

Ролик размещен на YouTube-канале бренда.

Манекенщица стала одной из героинь ролика, который посвящен рождественскому сезону.

На записи она предстает то в корсете с черной пышной фатиновой юбкой, то в бюстгальтере с розовой юбкой, а также в откровенном комплекте с чулками.

Кроме Хадид в ролике снялись плюс-сайз модель Палома Эльсессер, темнокожая манекенщица Адут Акеч, ангел Victoria’s Secret Тейлор Хилл и голландская фотомодель египетского происхождения Имаан Хаммам.

Ранее Белла Хадид показала несколько кадров с новой съемки, где она катается верхом на коне без белья.

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Автор: Виолетта Орлова