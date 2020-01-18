"Ни стыда, ни совести": Панин показал "голое" фото своей девушки в оккупированном Крыму
Скандальный российский актер Алексей Панин разделся вместе со своей девушкой для романтического фото в оккупированном Крыму, подписав, что Крым - это Украина.
Читайте также"Как пройти в пивную?" Панин показал, чему учит 11-летнюю дочь (видео)
Соответствующее фото Панин выложил на своей странице в Instagram.
«Бунт имеет отношение к изменению вашего сознания, вашему молчанию, вашему существу. Это духовные метаморфозы. И каждый, кто проходит через бунт не борется ни с кем иным, он борется только со своей собственной темнотой», - процитировал Панин индийского религиозного и духовного лидера и мистика Ошо.
Подписчики Панина оценили фотографию:
«Алексей, хорошая попка (не ваша)»;
«Крутые задницы»;
«Ни стыда, ни совести»;
«Какая красивая девушка»;
«Хороший орешек»;
«Красота!!!» - комментировали подписчики Instagram-аккаунта Алексея Панина.
Бунт – это индивидуальный поступок, он не имеет ничего общего с толпой. Бунт не имеет никакого отношения к политике, власти, насилию. Бунт имеет отношение к изменению вашего сознания, вашему молчанию, вашему существу. Это духовные метаморфозы. И каждый, кто проходит через бунт не борется ни с кем иным, он борется только со своей собственной темнотой. Мечи не нужны, бомбы не нужны. Что нужно, так это больше бдительности, больше медитативности, больше любви, больше молитвенности, больше благодарности. Окруженные всеми этими качествами вы рождаетесь заново.” Ошо.📚 #Крым #Украина #Украина 🇺🇦 #АлексейПанин #Панин #свобода #мир #вселенная #добро #любовь #секс #радость #счастье
Как сообщал УНИАН, скандальный российский актер Алексей Панин процитировал известного индийского йогина Садхгуру, который считает, что человек не должен себя идентифицировать с мужчиной или женщиной.