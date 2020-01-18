"Ни стыда, ни совести": Панин показал "голое" фото своей девушки в оккупированном Крыму

Новое фото скандальный актер Алексей Панин выложил в Instagram.

Скандальный российский актер Алексей Панин разделся вместе со своей девушкой для романтического фото в оккупированном Крыму, подписав, что Крым - это Украина.

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Соответствующее фото Панин выложил на своей странице в Instagram.

«Бунт имеет отношение к изменению вашего сознания, вашему молчанию, вашему существу. Это духовные метаморфозы. И каждый, кто проходит через бунт не борется ни с кем иным, он борется только со своей собственной темнотой», - процитировал Панин индийского религиозного и духовного лидера и мистика Ошо.

Подписчики Панина оценили фотографию:

«Алексей, хорошая попка (не ваша)»;

«Крутые задницы»;

«Ни стыда, ни совести»;

«Какая красивая девушка»;

«Хороший орешек»;

«Красота!!!» - комментировали подписчики Instagram-аккаунта Алексея Панина.

Как сообщал УНИАН, скандальный российский актер Алексей Панин процитировал известного индийского йогина Садхгуру, который считает, что человек не должен себя идентифицировать с мужчиной или женщиной.