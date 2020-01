"Ни стыда, ни совести": Панин показал "голое" фото своей девушки в оккупированном Крыму

Бунт – это индивидуальный поступок, он не имеет ничего общего с толпой. Бунт не имеет никакого отношения к политике, власти, насилию. Бунт имеет отношение к изменению вашего сознания, вашему молчанию, вашему существу. Это духовные метаморфозы. И каждый, кто проходит через бунт не борется ни с кем иным, он борется только со своей собственной темнотой. Мечи не нужны, бомбы не нужны. Что нужно, так это больше бдительности, больше медитативности, больше любви, больше молитвенности, больше благодарности. Окруженные всеми этими качествами вы рождаетесь заново.” Ошо.📚 #Крым #Украина #Украина 🇺🇦 #АлексейПанин #Панин #свобода #мир #вселенная #добро #любовь #секс #радость #счастье

A post shared by А. Панин. 🌈 (@actor_ap) on Jan 18, 2020 at 12:54am PST