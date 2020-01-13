Панин захотел быть "немного женщиной" (фото)

Российский актер Алексей Панин процитировал индийского йогина Садхургу, который утверждает, что "если вы слишком сильно идентифицируете себя с мужчиной или женщиной, то вы станете неполной жизнью".

Скандальный российский актер Алексей Панин процитировал известного индийского йогина Садхгуру, который считает, что человек не должен себя идентифицировать с мужчиной или женщиной.

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Соответствующий пост Панин опубликовал в Instagram.

«Мужское и женское - эта два аспекта того, кем вы являетесь. Если вы слишком сильно идентифицируете себя с одним из них, то вы станете неполной жизнью», - процитировал Панин Садхгуру.

Алексей Панин напомнил, что Садхгуру, известный также как Джагги Васудев, основал Фонд Иша, благотворительную организацию, которая проводит программы йоги по всему миру, включая Индию, США, Англию, Ливан, Сингапур, Канаду, Малайзию, Уганду и Австралию.

Как сообщал УНИАН, скандальный российский актер Алексей Панин в наручниках снялся в рекламе секс-шопа.