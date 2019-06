MARUV с рогами и в латексе "зажгла" на концерте в Москве (фото)

“Козий движ” на @muztv 😎 Style by @yana_chaplygina Make up by @alisha_zablockaya Ballet: @boyko_olya @kate_nhuen @ukropnekrupa @podshival @kris_rodriguezzz @dmitriy.enko.reality @artlazarew

Публикация от MARUV (@maruvofficial) 9 Июн 2019 в 4:40 PDT