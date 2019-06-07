Анна Седокова полностью обнажилась на фото, прикрывшись лишь гитарой

На снимке Седокова стоит, прикрыв интимные места электрогитарой. Девушка демонстрирует не только шикарные формы бедер и грудь, но и подтянутый живот.

Украинская певица Анна Седокова по случаю старта премии МузТВ-2019 опубликовала супероткровенный снимок - без единого предмета одежды, но с гитарой.

Фото посвящено ее песне "Шантарам", которая имеет шансы получить престижную в России награду.

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"Ну что же, через несколько часов начнётся легендарная ПремияМУЗтв на которой я представлена в номинации лучшее женское видео с клипом ШАНТАРАМ Сказать, что выиграть эту премию моя мечта, ничего не сказать", - написала Седокова.

Она призналась, что впервые была номинирована на эту же премию 15 лет назад, но не смогла ее получить, к тому же тогда Седокова была беременна.

На снимке Седокова стоит, прикрыв интимные места электрогитарой. Девушка демонстрирует не только шикарные формы бедер и грудь, но и подтянутый накачанный живот.

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