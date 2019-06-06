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Американская супермодель Эмили Ратаковски показала все свои прелести в крохотных купальниках (фото)

14:35, 06 июня 2019
Звезды
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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Американская модель Эмили Ратаковски выпустила новую коллекцию купальников своего бренда и, конечно же, не упустила возможность продемонстрировать их все на себе.

Снимки размещены в Instagram модели.

Эмили перевоплотилась в девушку 1970-80-х и попринимала различные соблазнительные позы.

Как сообщал УНИАН, ранее американская супермодель Эмили Ратаковски полностью обнажилась на фото, прикрывшись лишь цветком

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Теги: #Эмили Ратаковски