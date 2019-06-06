Американская супермодель Эмили Ратаковски показала все свои прелести в крохотных купальниках (фото)

Эмили перевоплотилась в девушку 1970-80-х и попринимала различные соблазнительные позы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram We just dropped a ton of new swim on @inamoratawoman 👙 I’m obsessed with the fact we shot this collection with a female crew. I’m obsessed with this collection, period. ⚡️LETS GO SUMMER 19⚡️ Shop now. Link in bio. Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 5 Июн 2019 в 10:59 PDT

Американская модель Эмили Ратаковски выпустила новую коллекцию купальников своего бренда и, конечно же, не упустила возможность продемонстрировать их все на себе.

Снимки размещены в Instagram модели.

Эмили перевоплотилась в девушку 1970-80-х и попринимала различные соблазнительные позы.

Как сообщал УНИАН, ранее американская супермодель Эмили Ратаковски полностью обнажилась на фото, прикрывшись лишь цветком