Американская супермодель Эмили Ратаковски показала все свои прелести в крохотных купальниках (фото)
14:35, 06 июня 2019Звезды
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Эмили перевоплотилась в девушку 1970-80-х и попринимала различные соблазнительные позы.
We just dropped a ton of new swim on @inamoratawoman 👙 I’m obsessed with the fact we shot this collection with a female crew. I’m obsessed with this collection, period. ⚡️LETS GO SUMMER 19⚡️ Shop now. Link in bio.
Американская модель Эмили Ратаковски выпустила новую коллекцию купальников своего бренда и, конечно же, не упустила возможность продемонстрировать их все на себе.
Снимки размещены в Instagram модели.
Эмили перевоплотилась в девушку 1970-80-х и попринимала различные соблазнительные позы.
Как сообщал УНИАН, ранее американская супермодель Эмили Ратаковски полностью обнажилась на фото, прикрывшись лишь цветком
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