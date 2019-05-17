Американская супермодель Эмили Ратаковски полностью обнажилась на фото, прикрывшись лишь цветком
Эмили Ратаковски опубликовала одну из самых откровенных фотографий за всю историю своей карьеры. На этот раз на модели нет ничего, кроме цветка.
Снимок появился в ее Instagram.
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Звезда решила с помощью провокационной фотографии привлечь внимание к серьёзной проблеме, о которой первой заговорила Мила Йовович.
Актриса призналась, что ей пришлось пережить аборт по медицинским показаниям. Ей было тяжело, но еще тяжелее ей осознавать, что всё больше штатов в Америке принимают законы о запрете абортов. Речь идет о невмешательстве даже по медицинским показаниям и в случае изнасилования.
К пяти штатам недавно присоединилась и Джорджия. Эмили Ратаковски подчеркнула, что законопроект подписали 25 белых мужчин, причем сделали это в штатах с большим количеством чернокожего населения. Модель заявила, что у каждой женщины должен быть выбор и возможность распоряжаться собственным телом.