Американская супермодель Эмили Ратаковски полностью обнажилась на фото, прикрывшись лишь цветком

Звезда решила с помощью провокационной фотографии привлечь внимание к проблеме запрета абортов.

Эмили Ратаковски опубликовала одну из самых откровенных фотографий за всю историю своей карьеры. На этот раз на модели нет ничего, кроме цветка.

Снимок появился в ее Instagram.

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Звезда решила с помощью провокационной фотографии привлечь внимание к серьёзной проблеме, о которой первой заговорила Мила Йовович.

Актриса призналась, что ей пришлось пережить аборт по медицинским показаниям. Ей было тяжело, но еще тяжелее ей осознавать, что всё больше штатов в Америке принимают законы о запрете абортов. Речь идет о невмешательстве даже по медицинским показаниям и в случае изнасилования.

К пяти штатам недавно присоединилась и Джорджия. Эмили Ратаковски подчеркнула, что законопроект подписали 25 белых мужчин, причем сделали это в штатах с большим количеством чернокожего населения. Модель заявила, что у каждой женщины должен быть выбор и возможность распоряжаться собственным телом.

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