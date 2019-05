Лобода в маске и кожаном лифчике вывалила грудь (фото)

Откровенное фото вызвало волну эмоций у подписчиков артистки.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и гастролирует в РФ, взбудоражила поклонников откровенным фото.

Читайте такжеЛободу уличили в плагиате (фото)

В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она в маске с надписью "Love is in the air", кожаном бюстгальтере и соломенной шляпе.

Откровенное фото вызвало волну эмоций у подписчиков артистки.

"Жара", "Огонь", "Невероятно красиво", "Божественная", "Крутая маска", "Светлана Сергеевна это слишком огонь", "Ковбой", "Какая классная! Хочется уже скорее увидеться", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода завела сеть танцем с бутылкой.