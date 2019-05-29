Лобода в маске и кожаном лифчике вывалила грудь (фото)
11:17, 29 мая 2019Звезды
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Откровенное фото вызвало волну эмоций у подписчиков артистки.
Лобода завела сеть откровенным фото / instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и гастролирует в РФ, взбудоражила поклонников откровенным фото.
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В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она в маске с надписью "Love is in the air", кожаном бюстгальтере и соломенной шляпе.
Откровенное фото вызвало волну эмоций у подписчиков артистки.
"Жара", "Огонь", "Невероятно красиво", "Божественная", "Крутая маска", "Светлана Сергеевна это слишком огонь", "Ковбой", "Какая классная! Хочется уже скорее увидеться", - пишут в комментариях.
фото instagram.com/lobodaofficial
Как сообщал УНИАН, ранее Лобода завела сеть танцем с бутылкой.
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