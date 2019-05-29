"Русский народный танец вприсядку": Лобода покорила сеть танцем с бутылкой (видео)

Лобода показала, как разучивает движения для своих выступлений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 28 Май 2019 в 9:24 PDT

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и гастролирует в России, показала, как готовится к своим выступлениям.

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В своем Instagram певица опубликовала видео, на котором она танцует с пластиковой бутылкой в руке, имитируя микрофон.

"Вы часто спрашиваете, когда я репетирую и как я успеваю это делать. Вот так, после перелетов, перед сольными концертами, мы с Кэти в отельном номере разучиваем новые постановки", - подписала видео Лобода.

Подписчикам такие танцы певицы понравились.

"Залипательно", "Выкладывайте, пожалуйста, такие видео почаще, ибо это слишком классно", "Пластичная", "Хорошее движение, вашим ногам очень идёт", "Свет, мне эта движуха напомнила русский народный танец вприсядку, но гиперсексуально!", "Кайфовая", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Лободу подловили на плагиеате.