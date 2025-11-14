Церемония роз пройдет под дождем.

Вечером в пятницу, 14 ноября, выйдет новый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк". В анонсе к нему создатели шоу приоткрыли некоторые детали того, что же ждет зрителей.

В частности, судя по опубликованному ролику и подписи к нему, одна и девушек покинет церемонию роз еще до вручения цветов.

"Почувствовать тепло его объятий и разжечь неслыханную ревность девушек. Кто пойдет по головам, а кто покинет церемонию еще до вручения роз?" - отмечается в сообщении анонса.

"Холостяк" 2025 - 5 выпуск

Напомним, в конце предыдущего выпуска стало известно, что девушки и главный герой шоу, украинский актер Тарас Цымбалюк отправятся в Карпаты. Именно там состоятся новые свидания и церемония роз.

На обнародованном ролике-анонсе видно, что проходить церемония будет под дождем.

Как писал УНИАН, в 4 выпуске шоу "Холостяк 14" проект покинули две девушки - Надежда Авраменко и Юлия Артюх.

Тот выпуск был посвящен повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", которую Цымбалюк назвал "прорывом":

"Так умело подсвечивать глобально важные вещи для человечества (любовь, уважение, ответственность) такой доступной формой надо уметь".

