Вечером в пятницу, 14 ноября, выйдет новый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк". В анонсе к нему создатели шоу приоткрыли некоторые детали того, что же ждет зрителей.
В частности, судя по опубликованному ролику и подписи к нему, одна и девушек покинет церемонию роз еще до вручения цветов.
"Почувствовать тепло его объятий и разжечь неслыханную ревность девушек. Кто пойдет по головам, а кто покинет церемонию еще до вручения роз?" - отмечается в сообщении анонса.
"Холостяк" 2025 - 5 выпуск
Напомним, в конце предыдущего выпуска стало известно, что девушки и главный герой шоу, украинский актер Тарас Цымбалюк отправятся в Карпаты. Именно там состоятся новые свидания и церемония роз.
На обнародованном ролике-анонсе видно, что проходить церемония будет под дождем.
Как писал УНИАН, в 4 выпуске шоу "Холостяк 14" проект покинули две девушки - Надежда Авраменко и Юлия Артюх.
Тот выпуск был посвящен повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", которую Цымбалюк назвал "прорывом":
"Так умело подсвечивать глобально важные вещи для человечества (любовь, уважение, ответственность) такой доступной формой надо уметь".