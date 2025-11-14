Женщина говорит, что не ожидала таких заданий на проекте.

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк-14" Ольга Дзундза заинтриговала зрителей событиями в пятом выпуске этого сезона.

Фитнес-тренер опубликовала в своем instagram-аккаунте фотографии с природы, напомнив, что события нового выпуска происходили в Карпатах. Согласно анонсу, участницы были вынуждены жить в палатках:

"Я так сильно радовалась, что мы едем в горы. Я их обожаю, это мое вдохновение... Но я даже представить не могла, что будет так, как было... Это было максимально неожиданно. Я даже подумать не могла, что вообще такой формат съемок и заданий возможен на проекте "Холостяк".

Напомним, копией бывшей девушки Тараса Цимбалюка Дзундзу назвала подруга актера Наталья Денисенко. По ее словам, у женщин одинаковый типаж.

Как сообщал УНИАН, в анонсе нового выпуска говорилося, что одна из участниц уйдет из проекта еще до церемонии роз. В то же время вручение цветов, судя по видео, должно состояться под дождем.

