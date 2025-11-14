Девушки заявили, что выбрали достоинство, а не хайп.

Бывшие участницы двух сезонов романтического реалити "Холостяк" объединились, чтобы потроллить шоу. Речь идет о Софии Шамии из 14 сезона и Виктории Клочко из 13-го.

Девушки опубликовали в Tik-Tok несколько совместных видео о шоу. На первом они пародируют свой выход из проекта, показывая, как их якобы видели продюсеры телеканала СТБ. Второй ролик подписан словами: "Когда обе выбрали уважение к себе вместо хайпа".

Как известно, София Шамия участвовала в 14-м сезоне шоу. В третьем выпуске обладательница титула "Мисс Украина-2023" ушла из проекта, объяснив это психологическим давлением и буллингом. Также одна из участниц публично заявила, что девушка якобы имеет роман с женатым мужчиной.

Виктория Клочко - тату-мастер, участница 13-го сезона "Холостяка". Она тоже покинула проект по собственному желанию, обидевшись на Александра Терена за то, что он не уделил ей внимания в ее день рождения. Кроме того, вне проекта она обнаружила, что компания, с которой заключила соглашение о покупке автомобиля, обманула ее и она потеряла значительную сумму денег.

Напомним, ранее София Шамия рассказала, что выплатила телеканалу СТБ деньги, поскольку не должна была выходить из проекта самостоятельно.

