Популярный украинский певец оценил шансы LELÉKA на 'Евровидении-2026'

Laud также пожелал певице удачи.

Украинский певец Laud, который в этом году участвовал в Национальном отборе на "Евровидение", оценил шансы LELÉKA.

Отметим, что уже в мае артистка отправится в Вену, где будет представлять нашу страну на международной арене с песней "Ridnym". Поэтому Laud подчеркнул, что поддерживает исполнительницу и желает ей удачи на конкурсе.

"Я желаю, чтобы она как можно лучше представила Украину, потому что это очень непростой путь. Это путь поиска денег, инвестиций на всю эту историю, и работа уже в финале с командой на огромной сцене, на самой большой сцене в Европе", - отметил артист в проекте "Наедине с Гламуром".

Певец также пожелал сил LELÉKA и спрогнозировал, какое место она может занять в финале "Евровидения".

"Желаю быть сильной на этом пути и, конечно, попасть в тройку лидеров. Да, точно", - добавил Laud.

К слову, в этом году "Евровидение" пройдет 12, 14 и 16 мая. Представительница Украины будет выступать в Вене под номером 12 во втором полуфинале шоу.

