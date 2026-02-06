Кто поедет на 'Евровидение-2026' от Украины: финал Нацотбора уже скоро

Финал Национального отбора на "Евровидение-2026" состоится уже в субботу, 7 февраля. За право представлять Украину на известном песенном конкурсе поборются 10 талантливых артистов.
Как ранее писал УНИАН, они будут выступать в следующем порядке:
- Valeriya Force (Open Our Hearts)
- Molodi (legends)
- Monokate ("Тут")
- The Elliens (Crawling Whispers)
- LAUD (Lightkeeper)
- LELÉKA (Ridnym)
- Mr. Vel (Do or Done)
- KHAYAT ("Герци")
- Jerry Heil (Catharticus)
- "ЩукаРиба" ("Моя земля").
Победителя определят по результатам голосования жюри и зрителей. Таким образом уже очень скоро станет известно, кто будет от Украины на "Евровидении-2026".
Нацотбор "Евровидения-2026" - когда и где смотреть
Напомним, финальный концерт Нацотбора начнется 7 февраля в 19:00. Следить за трансляцией можно будет на таких доступных площадках:
- на телеканале Суспільне Культура;
- на ютуб-канале Евровидение Украина;
- на сайтах Суспільне Культура и Евровидение в Украине;
- в эфире Радио "Промінь";
- на английском языке на ютуб-канале Евровидения Украина;
- в приложении "Дія".
Победителя Национального отбора и представителя Украины на "Евровидении-2026" определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%) во время финального концерта.
Зрительное голосование будет проходить в приложении "Дія" и посредством СМС.
Принять участие в "Дії" смогут все желающие от 14 лет. Для этого нужно зайти в приложение, в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос" и отдать свой голос за одного из 10 финалистов.
Что касается СМС-голосования, то абоненты мобильных операторов должны отправить сообщение на короткий номер 7576 с кодом от 1 до 10, который соответствует порядковому номеру участника. С одного телефонного номера будет засчитано только одно SMS-сообщение.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Джамала назвала вещи, которые помогли ей одержать победу на "Евровидении-2016"
- Несмотря на обстрелы и блэкауты: на финал Нацотбора на "Евровидение" едет иностранный певец
- Jerry Heil ответила, честно ли ей соревноваться за "Евровидение" с менее известными артистами
- Jerry Heil назвала сумму, которую потратила на участие в "Евровидении-2024"