Кто поедет на 'Евровидение-2026' от Украины: финал Нацотбора уже скоро

За право представлять Украину на конкурсе поборются 10 артистов.

Финал Национального отбора на "Евровидение-2026" состоится уже в субботу, 7 февраля. За право представлять Украину на известном песенном конкурсе поборются 10 талантливых артистов.

Как ранее писал УНИАН, они будут выступать в следующем порядке:

Valeriya Force (Open Our Hearts)

Molodi (legends)

Monokate ("Тут")

The Elliens (Crawling Whispers)

LAUD (Lightkeeper)

LELÉKA (Ridnym)

Mr. Vel (Do or Done)

KHAYAT ("Герци")

Jerry Heil (Catharticus)

"ЩукаРиба" ("Моя земля").

Победителя определят по результатам голосования жюри и зрителей. Таким образом уже очень скоро станет известно, кто будет от Украины на "Евровидении-2026".

Нацотбор "Евровидения-2026" - когда и где смотреть

Напомним, финальный концерт Нацотбора начнется 7 февраля в 19:00. Следить за трансляцией можно будет на таких доступных площадках:

на телеканале Суспільне Культура;

на ютуб-канале Евровидение Украина;

на сайтах Суспільне Культура и Евровидение в Украине;

в эфире Радио "Промінь";

на английском языке на ютуб-канале Евровидения Украина;

в приложении "Дія".

Победителя Национального отбора и представителя Украины на "Евровидении-2026" определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%) во время финального концерта.

Зрительное голосование будет проходить в приложении "Дія" и посредством СМС.

Принять участие в "Дії" смогут все желающие от 14 лет. Для этого нужно зайти в приложение, в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос" и отдать свой голос за одного из 10 финалистов.

Что касается СМС-голосования, то абоненты мобильных операторов должны отправить сообщение на короткий номер 7576 с кодом от 1 до 10, который соответствует порядковому номеру участника. С одного телефонного номера будет засчитано только одно SMS-сообщение.

