Кто поедет на 'Евровидение-2026' от Украины: финал Нацотбора уже скоро

Финал Национального отбора на "Евровидение-2026" состоится уже в субботу, 7 февраля. За право представлять Украину на известном песенном конкурсе поборются 10 талантливых артистов.

Как ранее писал УНИАН, они будут выступать в следующем порядке:

  • Valeriya Force (Open Our Hearts)
  • Molodi (legends)
  • Monokate ("Тут")
  • The Elliens (Crawling Whispers)
  • LAUD (Lightkeeper)
  • LELÉKA (Ridnym)
  • Mr. Vel (Do or Done)
  • KHAYAT ("Герци")
  • Jerry Heil (Catharticus)
  • "ЩукаРиба" ("Моя земля").
Победителя определят по результатам голосования жюри и зрителей. Таким образом уже очень скоро станет известно, кто будет от Украины на "Евровидении-2026".

Нацотбор "Евровидения-2026" - когда и где смотреть

Напомним, финальный концерт Нацотбора начнется 7 февраля в 19:00. Следить за трансляцией можно будет на таких доступных площадках:

Победителя Национального отбора и представителя Украины на "Евровидении-2026" определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%) во время финального концерта.

Зрительное голосование будет проходить в приложении "Дія" и посредством СМС. 

Принять участие в "Дії" смогут все желающие от 14 лет. Для этого нужно зайти в приложение, в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос" и отдать свой голос за одного из 10 финалистов.

Что касается СМС-голосования, то абоненты мобильных операторов должны отправить сообщение на короткий номер 7576 с кодом от 1 до 10, который соответствует порядковому номеру участника. С одного телефонного номера будет засчитано только одно SMS-сообщение.

